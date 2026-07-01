Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) ereignete sich im Bonner Zentrum ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 39-Jähriger Autofahrer zur Unfallzeit gegen 15:30 Uhr das Erzbergerufer in Fahrtrichtung der Kennedybrücke. Der Radfahrer fuhr zur gleichen Zeit auf der Straße An der Windmühle und beabsichtigte nach links auf das Erzbergerufer abzubiegen. Im Einmündungsbereich kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen wird. Der 38-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme, die derzeit andauert, wird auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei.

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