Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht weißen Firmenwagen

Bonn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Freitagabend (29.05.2026) im Bereich der Kreuzung Konrad-Adenauer-Damm / Julius-Leber-Straße in Bonn-Duisdorf sucht das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei nach dem Fahrer eines weißen Firmenwagens. Eine 53-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Gegen 22:00 Uhr befuhr die Frau den Konrad-Adenauer-Damm aus Richtung Röttgen kommend in Fahrtrichtung Brüser Berg. Kurz vor der dortigen Kreuzung zur Julius-Leber-Straße überholte sie ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Fahrer dieses Fahrzeugs anschließend abrupt den Fahrstreifen gewechselt haben. Hierbei sei er unmittelbar vor das Auto der 53-Jährigen gefahren.

Die Fahrerin leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die dortige Mittelinsel. Hier kollidierte sie mit einer Ampel. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs bog auf die Julius-Leber-Straße ab und entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Die 53-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Das flüchtige Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden: Weißer Pkw mit einer dunklen Firmenaufschrift und dem Kennzeichenfragment "SU-DP ...".

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat den Unfall am Freitagabend beobachtet oder kann Hinweise zu dem weißen Fahrzeug geben? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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