Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Aufmerksame Seniorin durchschaut Betrugsmasche - Falsche Polizisten scheitern an der Haustür - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Im letzten Moment scheiterten "Falsche Polizeibeamte" mit ihrem Betrugsversuch am Sonntagnachmittag (28.06.2026) an einer aufmerksamen 84-jährigen Frau aus Bornheim-Roisdorf.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Seniorin an ihrer Wohnanschrift einen Telefonanruf mit unterdrückter Rufnummer. Am Telefon meldete sich ein hochdeutsch sprechender Mann, der sich fälschlicherweise als Beamter der Polizeiwache Bornheim ausgab. Er gab an, dass der Name der 84-Jährigen nach der Festnahme einer Einbrecherbande auf einem Zettel aufgefunden worden sei und ein Einbruch bevorstehen könnte. In dem Telefongespräch fragte der Betrüger dabei gezielt nach Wertsachen und Schmuck. Anschließend schlug der Anrufer vor, dass ein vermeintlicher Kollege der Kriminalpolizei die Wertgegenstände der Frau zu ihrer eigenen Sicherheit bei ihr zu Hause abholen kommen könne.

Noch während des laufenden Telefonats klingelte es an der Haustür der Seniorin. Vor der Tür stand der am Telefon angekündigte angebliche Kriminalbeamte. Als Legitimation zeigte er der Frau flüchtig das Foto eines vermeintlichen Dienstausweises auf seinem Mobiltelefon. Aufgrund des Erscheinungsbildes des jungen Mannes kamen der 84-Jährigen Zweifel. Sie sprach den Unbekannten auf ihr Misstrauen an, schloss die Haustür und kündigte an, Angehörige zu verständigen. Der Mann flüchtete daraufhin unerkannt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß, braun gebrannte Haut, kurze schwarze Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, sprach Deutsch mit einem deutlichen Akzent

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat am Sonntagnachmittag im Bereich der Brunnenstraße in Bornheim-Roisdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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