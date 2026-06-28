Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 25-Jähriger flüchtete vor der Polizei - Zeuge half Beamten bei der Verfolgung

Bonn (ots)

Auf der Mirecourtstraße endete am Freitagabend (26.06.2026) die Flucht eines VW-Fahrers vor der Polizei. Er hatte sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen, in dem er mit seinem Beifahrer aus dem Auto gesprungen und davongerannt war.

Gegen 18:35 Uhr hatte der nicht ordnungsgemäß angegurtete Mann zunächst auf der Sankt Augustiner Straße eine durchgezogene Linie sowie eine Sperrfläche überfahren und im Anschluss die Anhaltezeichen einer Polizeistreife der Wache Ramersdorf missachtet, die den VW Golf wegen der Verstöße kontrollieren wollte. In Höhe einer Tiefgarage an der Gustav-Kessler-Straße/Königswinterer Straße stoppte das Fahrzeug dann plötzlich auf der Fahrbahn.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Beifahrer sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten auf dem parallel zur Königswinterer Straße verlaufenden Fußweg in Richtung Bröhltalbahnweg. Ein Polizeibeamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und erhielt auf dem Bröhltalbahnweg spontan Hilfe von einem 57-jährigen Passanten, der dem Beamten sein Fahrrad für die Verfolgung des Fahrzeugführers, der sich zwischenzeitlich von seinem Beifahrer getrennt hatte, zur Verfügung stellte. Mit dem Fahrrad konnte der Flüchtige schließlich auf der Mirecourtstraße/Kommentalweg gestellt, fixiert und gefesselt werden. Seinem bislang noch unbekannten Beifahrer gelang die Flucht. Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, war der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem ergaben sich bei ihm Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ihm im Anschluss im Polizeipräsidium eine Blutprobe entnommen wurde.

In der Folge wurden Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitere Sachbearbeitung zu dem Geschehen. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Flucht des roten VW Golf beobachtet haben oder Angaben zur Identität des flüchtigen Beifahrers machen können, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

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