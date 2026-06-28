PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 25-Jähriger flüchtete vor der Polizei - Zeuge half Beamten bei der Verfolgung

Bonn (ots)

Auf der Mirecourtstraße endete am Freitagabend (26.06.2026) die Flucht eines VW-Fahrers vor der Polizei. Er hatte sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen, in dem er mit seinem Beifahrer aus dem Auto gesprungen und davongerannt war.

Gegen 18:35 Uhr hatte der nicht ordnungsgemäß angegurtete Mann zunächst auf der Sankt Augustiner Straße eine durchgezogene Linie sowie eine Sperrfläche überfahren und im Anschluss die Anhaltezeichen einer Polizeistreife der Wache Ramersdorf missachtet, die den VW Golf wegen der Verstöße kontrollieren wollte. In Höhe einer Tiefgarage an der Gustav-Kessler-Straße/Königswinterer Straße stoppte das Fahrzeug dann plötzlich auf der Fahrbahn.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Beifahrer sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten auf dem parallel zur Königswinterer Straße verlaufenden Fußweg in Richtung Bröhltalbahnweg. Ein Polizeibeamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und erhielt auf dem Bröhltalbahnweg spontan Hilfe von einem 57-jährigen Passanten, der dem Beamten sein Fahrrad für die Verfolgung des Fahrzeugführers, der sich zwischenzeitlich von seinem Beifahrer getrennt hatte, zur Verfügung stellte. Mit dem Fahrrad konnte der Flüchtige schließlich auf der Mirecourtstraße/Kommentalweg gestellt, fixiert und gefesselt werden. Seinem bislang noch unbekannten Beifahrer gelang die Flucht. Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, war der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem ergaben sich bei ihm Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ihm im Anschluss im Polizeipräsidium eine Blutprobe entnommen wurde.

In der Folge wurden Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitere Sachbearbeitung zu dem Geschehen. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Flucht des roten VW Golf beobachtet haben oder Angaben zur Identität des flüchtigen Beifahrers machen können, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 09:29

    POL-BN: Bornheim: 26-jähriger bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwerstverletzt

    Bornheim (ots) - Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall ist am Samstagmittag (27.06.2026) ein 26-jähriger Mann in Bornheim beim Queren der Gleisanlage von einer Stadtbahn erfasst und dabei schwerstverletzt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betrat der Mann zur Unfallzeit gegen 12:35 Uhr aus Norden kommend durch einen Böschungsbereich die Gleisanlage, um ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 10:00

    POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Rheinbach vor Ort - Terminhinweis

    Bonn (ots) - Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den nächsten Monaten in einigen Bezirken auch mit dem Polizei-Mobil unterwegs und vor Ort ansprechbar: Der nächste Termin für den Bezirk Rheinbach findet am 01.07.2026 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, auf dem Rheinbacher Wochenmarkt, Pützstraße, in Rheinbach, statt. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren