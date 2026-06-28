Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 26-jähriger bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwerstverletzt

Bornheim (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall ist am Samstagmittag (27.06.2026) ein 26-jähriger Mann in Bornheim beim Queren der Gleisanlage von einer Stadtbahn erfasst und dabei schwerstverletzt worden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betrat der Mann zur Unfallzeit gegen 12:35 Uhr aus Norden kommend durch einen Böschungsbereich die Gleisanlage, um diese mit einer Tasche mit Pfandflaschen in Richtung der Verbrauchermärkte Am Hellenkreuz zu queren. Zu diesem Zeitpunkt passierte eine in Richtung Bonn fahrende Stadtbahn der Linie 18 diesen Bereich. Trotz unmittelbar eingeleiteter Notbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem 26-Jährigen, der hierbei schwerste Verletzungen erlitt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er aktuell weiter intensivmedizinisch betreut wird. Der 25-jährige Bahnfahrer sowie eine 16-jährige Zeugin erlitten einen Schock und mussten im Anschluss ambulant behandelt werden.

Die betroffene Stadtbahn wurde evakuiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es im Bereich der Unfallstelle bis 17:10 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen.

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