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Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster 84-Jähriger in ärztlicher Behandlung

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 84-jährigen Mann aus Bonn-Schweinheim (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6303199) kann zurückgenommen werden. Er wurde zwischenzeitlich in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich dort in ärztlicher Behandlung. Unter welchen Umständen der Senior angetroffen und eingeliefert wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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