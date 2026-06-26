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Polizei Bonn

POL-BN: Fahrraddemonstration am 26.06.2026 im Bonner Stadtgebiet

Bonn (ots)

Am Freitagabend, 26.06.2026, findet im Bonner Stadtgebiet eine Fahrraddemonstration zum Thema "Critical Mass" statt. Zu dieser Demonstration erwarten die Veranstalter 400 bis 700 Teilnehmende. Die Versammlung beginnt um 18:00 Uhr am Hofgarten.

Von dort aus ist folgender Aufzugsweg der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer vorgesehen:

Am Hofgarten, Adenauerallee (Radweg), Bundeskanzlerplatz, Reuterstraße, Schumannstraße, Weberstraße, Argelanderstraße, Königstraße, Poppelsdorfer Allee, Meckenheimer Allee, Clemens-August-Straße, Sebastianstraße, Flodelingsweg, Hainstraße, Erich-Hoffmann-Straße, Hermann-Wandersleb-Ring, Endenicher Straße, Guido-Westerwelle-Brücke, Bornheimer Straße, Heerstraße, Rosental, Römerstraße, Welschnonnenstraße, Sandkaule, Berliner Freiheit, Kennedybrücke (Radweg), Hermannstraße, Ringstraße, Helenenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Johannes-Büchler-Ufer

Dort endet die Demonstration voraussichtlich gegen 20:00 Uhr.

Für die Dauer des Aufzuges muss mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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