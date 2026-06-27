Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Rheinbach vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den nächsten Monaten in einigen Bezirken auch mit dem Polizei-Mobil unterwegs und vor Ort ansprechbar: Der nächste Termin für den Bezirk Rheinbach findet am 01.07.2026 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, auf dem Rheinbacher Wochenmarkt, Pützstraße, in Rheinbach, statt. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren Bezirke finden Sie auf der Web-Seite der Bonner Polizei unter folgendem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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