Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Wasserschaden deckt illegale Cannabis-Plantage auf

Bonn (ots)

Ein folgenschwerer Wasserschaden führte am Samstagnachmittag (27.06.2026) zur Entdeckung einer illegalen Cannabis-Plantage in der Wohnung eines Mehrparteienhauses auf der Kessenicher Straße in Bonn-Dottendorf.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte zuvor dauerhaft fließendes Wasser aus der Wohnung gemeldet und sich um seinen Nachbarn gesorgt. Da die Tür den alarmierten Einsatzkräften nicht geöffnet wurde, musste die Feuerwehr eine Türöffnung durchführen. In den vollständig unmöblierten Räumlichkeiten stießen die Einsatzkräfte neben einem geplatzten Wasserschlauch auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage.

Noch während der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erschien der Wohnungsinhaber am Einsatzort. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf die eigentlich Wohnanschrift des Mannes in Bonn-Beuel, die nach Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft durchsucht wurde. Hierbei konnten unter anderem weitere Drogen, Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt werden.

Der 44-Jährige wurde nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Mann, die durch das zuständige Kriminalkommissariat 25 der Bonner Polizei geführt werden, dauern an.

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