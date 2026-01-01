Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Einsatzreiche Weihnachtstage und unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Rösrath

Zwei brennende Adventskränze, ein Brand in einem Einfamilienhaus, mehrere Verkehrsunfälle sowie zahlreiche Hilfeleistungen und Kleinbrände beschäftigten die Feuerwehr Rösrath von Heiligabend bis Neujahr. In diesem Zeitraum wurden wir insgesamt 15-mal alarmiert. Teilweise rückten unsere ehrenamtlichen Kräfte mehrfach täglich aus, um auch über die Feiertage für Sicherheit im Stadtgebiet zu sorgen. Hier folgt eine Übersicht über unsere Einsätze:

24.12. | 00:49 | Verkehrsunfall auf der Autobahn In der Nacht kam es auf der Autobahn zu einem Alleinunfall eines PKW, der in die Leitplanke prallte. Drei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, leuchtete sie aus und unterstützte die Polizei.

24.12. | 17:25 | Gebäudebrand

An Heiligabend brannte ein Adventskranz im Stadtteil Stuppheide. Dank eines ausgelösten Rauchmelders und aufmerksamer Nachbarn konnte das Feuer schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath waren im Einsatz.

25.12. | 14:19 | Person hinter Tür

In Forsbach wurde eine Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden, eine Person wurde nicht angetroffen.

27.12. | 11:48 | Verkehrsunfall auf der Autobahn Erneut wurden wir zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn alarmiert. Auf der Autobahnauffahrt kollidierten zwei PKW. Mehrere leicht verletzte Personen wurden erstversorgt, die Einsatzstelle gesichert.

28.12. | 08:56 | Person hinter Tür

Eine hilflose Person konnte die Wohnungstür selbstständig öffnen. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst.

28.12. | 09:22 | Gebäudebrand

In einem Einfamilienhaus im Stadtteil Kleineichen kam es zu einem Brandereignis. Die gesamte Feuerwehr Rösrath war mit über 50 Einsatzkräften für mehrere Stunden im Großeinsatz. Über diesen Einsatz berichteten wir separat.

29.12. | 06:54 | Unterstützung Rettungsdienst In Hoffnungsthal unterstützten unsere Kräfte den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten.

30.12. | 11:41 | Person hinter Tür

Eine Person befand sich hinter einer verschlossenen Wohnungstüre in einer Notlage. Hier wurde dem Rettungsdienst gewaltsam Zutritt verschafft.

31.12. | 20:28 | Brennende Abfalltonne

Der erste Silvestereinsatz führte nach Hoffnungsthal. Eine brennende Mülltonne konnte schnell gelöscht werden.

31.12. | 20:55 | First Responder

Im Anschluss versorgten die Einsatzkräfte eine gestürzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

01.01. | 01:25 | Brennende Abfalltonne

Der erste Einsatz des neuen Jahres: In Forsbach brannten Feuerwerksbatterien, die bereits durch Anwohner gelöscht worden waren.

01.01. | 01:27 | Kleinbrand

Parallel wurde ebenfalls in Forsbach ein Heckenbrand gemeldet. Auch hier handelte es sich um brennende Feuerwerksbatterien.

01.01. | 02:14 | Vegetationsbrand

Ein gemeldeter Vegetationsbrand in Vierkotten stellte sich als Entstehungsbrand eines Müllcontainers heraus, der bereits gelöscht war.

01.01. | 09:39 | Gebäudebrand

Am Neujahrsmorgen brannte in Scharrenbroich erneut ein Adventskranz. Ein Trupp unter Atemschutz verbrachte diesen ins Freie und löschte ihn ab. Anschließend wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Wir waren mit etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz.

01.01. | 13:03 | Wasserschaden

Nur wenige Stunden später beseitigte die Einheit Rösrath mit Unterstützung des neuen Schlauchwagens einen Wasserschaden im Stadtteil Stümpen.

