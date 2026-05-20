Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Wohnhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Lähden (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 13:20 Uhr am Akazienweg in Lähden zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Obergeschoss aus. Der Brand breitete sich anschließend schnell auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Verletzt wurde daher niemand.

Der Dachstuhl wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Das Wohnhaus, das aus zwei Wohneinheiten besteht, ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren aus Herzlake, Holte, Löningen und Haselünne waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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