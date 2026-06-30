Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: 15-jähriger E-Scooterfahrer angefahren - Polizei bittet um Hinweise zu Mini Cooper

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (29.06.2026) in der Bonner Südstadt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise.

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr zur Unfallzeit gegen 16:15 Uhr die Reuterstraße aus Richtung Am Botanischen Garten kommend in Fahrtrichtung Argelanderstraße. Hierbei benutzte er den linksseitigen Fahrradschutzstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grünen Mini Coopers befuhr zur gleichen Zeit den Venusbergweg aus Richtung Schlossstraße kommend in Fahrtrichtung Reuterstraße. An der Einmündung Venusbergweg/Reuterstraße beabsichtigt der 15-Jährige nach links in den Venusbergweg abzubiegen. Der Autofahrer seinerseits wollte aus dem Venusbergweg nach rechts auf die Reuterstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 15-Jährige kommt zu Fall und verletzt sich leicht.

Der Autofahrer erkundigte sich unmittelbar nach dem Unfall nach dem Gesundheitszustand des Jungen. Dieser gab, augenscheinlich unter dem Eindruck des Unfallgeschehens stehend, an, dass es ihm gut gehe. Daraufhin verlassen beide Unfallbeteiligte die Unfallörtlichkeit.

Der Fahrer des Mini Cooper kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 40-50 Jahre alt - ca. 180 cm groß - athletisch - gebräunte Haut - schwarzer oder brauner Bart - braunes oder schwarzes dichtes Haar (leicht gelockt) - trug schwarze Sonnenbrille, ein helles T-Shirt und helle Shorts

Zeugen, die weiteren Hinweise zu dem beschriebenen Pkw und dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

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