Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 19.06.-21.06.2026

Simmern / Hunsrück (ots)

Freitag, 19.06.2026

Beltheim, OT Mannebach - Brand

Gegen 14:58 Uhr kam es in Beltheim, im Ortsteil Mannebach zu einem Gebäudebrand. Betroffen war ein mit dem Wohngebäude verbundenes Nebengebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit starken Kräften vor Ort war, zeitnah eingedämmt werden. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Sachschaden auf ca. 50.000-100.000EUR. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Wohnbereich des Gebäudes war weiterhin bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Gemünden, L162 - Verkehrsunfall

Gegen 19:50 Uhr befuhren ein 40 jähriger Motorradfahrer und ein 54-jähriger PKW-Fahrer die L162 von Gemünden in Richtung Mengerschied. Der PKW-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen, währenddessen der Motorradfahrer zeitgleich zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander. Der 40-jährige Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zwecks Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Samstag, 21.06.2026

Korweiler, L108 - Verkehrsunfall

Gegen 15:30 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die L108 aus Richtung Korweiler in Fahrtrichtung Uhler. Als der 25-jährige Fahrer des hinteren PKW zum Überholen ansetzte, setzte der vor ihm befindliche PKW-Fahrer ebenfalls zum Überholen an. Der Fahrer des hinteren PKW bremste daraufhin stark ab und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug geriet in den Straßengraben, kollidiert dort mit einem betonierten Felddurchlass und überschlug sich in der Folge einmal. Mithilfe von Zeugen konnte sich der Fahrer aus dem Fahrzeug befreien und ist nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Sein Fahrzeug geriet in Brand, konnte durch die eintreffende Feuerwehr jedoch zeitnah abgelöscht werden. Im Einsatz waren neben der Polizei, der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehren aus Kastellaun und Uhler.

Lautzenhausen, L182 - Verkehrsunfall

Gegen 20:52 Uhr befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer die L182 vom Flughafen-Hahn aus kommend in Richtung Büchenbeuren. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige PKW-Fahrerin die L182 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der 48-jährige PKW-Fahrer nach links in Richtung Tankstelle abbog, übersah er hierbei das entgegenkommende und bevorrechtigte Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden alle fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befanden sich die Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell