Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: 35-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall auf der L163 lebensgefährlich verletzt

Swisttal (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag (29.06.2026) auf der L163 bei Swisttal-Dünstekoven, bei dem ein 35-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Mann mit einem Lieferwagen zur Unfallzeit gegen 10:40 Uhr auf der L163 aus Richtung Morenhoven kommende in Fahrtrichtung Dünstekoven unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 35-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lieferwagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem auf der Seite liegenden Wagen befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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