Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Mordkommission ermittelt und fahndet nach 46-jährigem Tatverdächtigen

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn haben am Dienstagnachmittag (30.06.2026) Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Bad Honnef aufgenommen.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand soll ein 46-jähriger Tatverdächtiger gegen 16:15 Uhr auf der Luisenstraße zunächst auf einen 23-jährigen Mann zugefahren sein und ihn im weiteren Verlauf eines Streitgeschehens mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Der 23-Jährige konnte mit seinem Pkw entkommen und fuhr zu einem Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der Tatverdächtige hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Geschädigte mit der Tochter des 46-Jährigen, die Zeugin des Tatgeschehens ist, eine Beziehung führen.

Wer den Tatverdächtigen auf seiner Flucht beobachtet hat oder Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 bei der Mordkommission zu melden.

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