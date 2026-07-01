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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Zusammenstoß zweier Radfahrer - 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Rheinufer in Bonn Beuel am Mittwochnachmittag (01.07.2026), ist ein 59-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Zur Unfallzeit gegen 16:00 Uhr befuhren ein 41-jähriger Pedelecfahrer sowie der 59-jährige Fahrradfahrer die Rheinaustraße in Fahrtrichtung der Südbrücke. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bzw. nach Zeugenaussagen überholte der Pedelecfahrer den Radfahrer und musste dann kurzfristig vor dem 59-Jährigen wieder einscheren. Dabei kam es zu einer Berührung beider Räder, was zur Folge hatte, dass sowohl der 41-Jährige, als auch der 59-Jährige zu Fall kamen. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu, der Pedelecfahrer hingegen wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Da sich bei dem 41-jährigen Pedelecfahrer Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung ergaben, ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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