Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo raubt goldene Halskette - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Neuss (ots)

Am Samstagabend (25.04.), gegen 21:30 Uhr, haben zwei Unbekannte einer 48 Jahre alten Frau aus Neuss die Goldkette vom Hals gerissen.

Die Frau war mit ihrem Sohn auf der Breslauer Straße Sohn unterwegs, als die Täter auf sie zukamen und die Halskette erbeuteten. Das Duo flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rhein.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, Pullover, Jeanshose Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb bislang ohne Ergebnis.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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