Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Grevenbroich (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der sich am Freitag, 24. April, gegen 15:15 unerlaubterweise von einem Unfallort am Kreisverkehr an der Straße An der Zuckerfabrik in Grevenbroich-Wevelinghoven entfernt hat.

Nach bisheriger Erkenntnislage war eine Achtjährige aus Richtung der Wevelinghovener Straße mit dem Fahrrad an den Kreisverkehr herangefahren und wollte die Fahrbahn kreuzen. Zeitgleich wollte ein bislang unbekannter Autofahrer in den Kreisverkehr einfahren, hielt jedoch, um dem Mädchen den Vorrang zu gewähren. Diese verzögerte jedoch ebenfalls, um sich zu vergewissern, dass der Pkw sie passieren lässt. Als die Achtjährige schließlich auf die Straße fuhr, fuhr auch der Autofahrer an und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unbekannte erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes, dieses gab an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Wevelinghoven Mitte fort.

Zur Klärung des Unfalls ist die Polizei nun auf der Suche nach dem Verkehrsteilnehmer. Dabei soll es sich um einen Mann von etwa 30 Jahren mit gebräunter Haut, dunklem Haar und bartlosem Gesicht handeln. Er trug eine Sonnenbrille und war mit einem weißen Audi unterwegs, im Innenspielgel hin eine türkische Fahne.

Das Verkehrskommissariat1 bittet um entsprechende Hinweise unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de. Zudem erinnert die Polizei daran, dass bei Unfällen mit Personenschaden - vor allem, wenn Minderjährige beteiligt sind - zwingend die Polizei hinzugezogen werden muss, um den Sachverhalt zu regeln.

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