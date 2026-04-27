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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Randalierer muss zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam

Korschenbroich (ots)

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung haben Polizeibeamte am Freitag (24.04.), gegen kurz nach 20:30 Uhr, an der Dieselstraße einen 35 Jahre alten Mann aus Köln in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor in einer Tankstelle herumgepöbelt und beim Weggehen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen getreten. In der Beifahrertür des Fahrzeugs war eine Delle sichtbar. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille.

Zudem hatten die Beamten in dem Kölner auch den Mann wiedererkannt, nach dem die Polizei bereits Stunden zuvor gefahndet hatte. Gegen 17:30 Uhr soll er an der Bachstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes randaliert haben. Eine 41 Jahre alte Frau aus Korschenbroich hatte er zudem verbal bedroht und von ihr Kleingeld gefordert. Die Korschenbroicherin konnte sich in dem Geschäft in Sicherheit bringen. Noch bevor die Polizei eingetroffen war, hatte der Betrunkene das Weite gesucht.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 23 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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