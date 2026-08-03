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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein Motorrad der Marke Ducati, ausgestattet mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), wurde am Sonntag, 2. August, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, entwendet, während es an der Schwimmbadstraße parkte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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