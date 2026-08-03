POL-HS: Motorrad entwendet

Hückelhoven (ots) - Auf der Parkhofstraße ereignete sich am 2. August (Sonntag) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger E-Bike Fahrer aus Hückelhoven schwer verletzt wurde. Er befuhr gegen 14 Uhr die Parkhofstraße. Als er von einem Pkw angehupt wurde, erschreckte er sich so stark, dass er zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus ...

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