POL-HS: Motorrad entwendet
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Ein Motorrad der Marke Ducati, ausgestattet mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), wurde am Sonntag, 2. August, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, entwendet, während es an der Schwimmbadstraße parkte.
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