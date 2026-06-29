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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

A8 FR Stuttgart / AS Zusmarshausen - Am Samstag (28.06.2026) ereignete sich ein Unfall im Stauende auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe der Anschlussstelle Zusmarshausen. Gegen 08.15 Uhr übersah eine 62-jährige Autofahrerin das Stauende und kollidierte mit den Fahrzeugen einer 62-jährigen und eines 53-jährigen Autofahrers. Die 62-Jährige, welche auf das Stauende auffuhr, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die weitere 62-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 45.000EUR. Die A8 war für die Dauer der Unfallaufnahme in FR Stuttgart circa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 62-Jährige. Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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