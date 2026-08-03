POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl
Geilenkirchen (ots)
Unbekannte Täter drangen in eine Wohnung an der Bahnhofstraße ein und stahlen daraus Getränke, eine Tasche sowie Zigaretten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird nun ermittelt. Die Tat wurde am 2. August (Sonntag), zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr begangen.
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