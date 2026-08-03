POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Heinsberg-Karken (ots) - Nach ersten Erkenntnissen entzündeten drei bislang unbekannte Jugendliche einen Feuerwerkskörper auf einem Grünstreifen zwischen einem Feld sowie einem asphaltierten Weg. Auf einer Fläche von etwa 25 Metern brannte daraufhin der Grünstreifen. Die Flammen griffen nicht auf das angrenzende Feld über. Eine Zeugin beobachtete drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, zwei Jungen und ein ...

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