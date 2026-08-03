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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter drangen in eine Wohnung an der Bahnhofstraße ein und stahlen daraus Getränke, eine Tasche sowie Zigaretten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird nun ermittelt. Die Tat wurde am 2. August (Sonntag), zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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