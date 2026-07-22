Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 554

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer von Gochsheim kommend in Richtung Münzesheim. Im Bereich einer S-Kurve soll er zunächst ein Fahrzeug überholt haben. Beim Beenden des Überholvorgangs geriet er wohl wegen des Straßenverlaufs und offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter.

In der Folge kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Beifahrerseite. Der BMW blieb einige hundert Meter weiter auf der Fahrbahn stehen.

Der 22-Jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die 59-jährige Fahrerin des Transporters zog sich offenbar schwere Verletzungen zu, ihr 37-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der anschießenden Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war der betroffene Streckenabschnitt bis 21:00 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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