Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht der Brandstiftung in Saarlouis

Polizei ermittelt zwei Beschuldigte und stellt Beweismaterial sicher

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Am heutigen Vormittag (08.07.2026) waren Einsatzkräfte der saarländischen Polizei bei Durchsuchungsmaßnahmen erfolgreich. Nach dem Brand eines größeren Gebäudekomplexes in Saarlouis in der Nacht von Samstag (27.06.2026) auf Sonntag (28.06.2026) konnten die Ermittler zwei Tatverdächtige identifizieren und entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken.

Der Großbrand in der Saarlouiser Innenstadt brach am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr aus. In der Ludwig-Karl-Balzer-Allee standen zwei Kraftfahrzeuge und ein größeres Gewerbegebäude in Vollbrand. Über 150 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort über mehrere Stunden im Einsatz, bis der Brand schließlich gelöscht werden konnte. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere Millionen Euro.

In der Folge übernahmen die Beamtinnen und Beamten des Fachdezernats für Branddelikte beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen. Nach Einbindung weiterer Experten der Kriminalpolizei konnte nach umfangreichen Untersuchungen zur Feststellung der Brandursache schließlich festgestellt werden, dass das Feuer offenbar absichtlich gelegt wurde.

Die Ermittlungen wurden daher wegen des Verdachts der Brandstiftung fortgesetzt. In enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Saarlouis konnten die Ermittler des Landeskriminalamts letztlich drei Personen ausfindig machen, die verdächtigt werden, für die Brandlegung verantwortlich zu sein. Hierbei handelt es sich um zwei Jugendliche aus dem Landkreis Saarlouis.

Ein von der sachleitenden Staatsanwaltschaft Saarbrücken gestellter Antrag zur Wohnungsdurchsuchung bei den Tatverdächtigen wurde schließlich von einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Saarbrücken erlassen und am heutigen Vormittag vollstreckt. Hierbei konnten die eingesetzten Kräfte Beweismaterial sicherstellen, welches nun ausgewertet werden muss.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des dritten Täters, dauern weiter an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Tel.: 0681/962-2133 entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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