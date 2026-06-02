Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Bronze-Statur vom Friedhofsgrab gestohlen - Zeugensuche

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Duisburg (ots)

Eine 69-Jährige erschien am Dienstagvormittag (2. Juni, 10:30 Uhr) bei der Kriminalpolizei und erstattete eine Anzeige, weil Unbekannte eine Bronze-Statur vom Friedhofsgrab der Eltern an der Straße An der Abtei entwendeten.

Sie schilderte dem Kriminalbeamten, dass der Diebstahl in der Zeit zwischen dem 19. Mai und dem 30. Mai stattgefunden haben muss. Der oder die Täter rissen die Statur aus der Verankerung und von dem Sockel. Die Skulptur soll einen Wert in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe haben.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern sowie dem Gedenken an die Eltern der 69-Jährigen. Wenn Sie zwischen dem 19. und dem 30. Mai verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

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