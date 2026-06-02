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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Minderjährige werfen Ast auf Autobahn

Duisburg (ots)

Am Montagabend (1. Juni, 20:10 Uhr) war ein 45-Jähriger mit seiner Familie in seinem Mini auf der Autobahn A59 in Richtung Dinslaken unterwegs. Auf der Höhe der Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße, die in einem Teilbereich oberhalb der Autobahn verläuft, entdeckte er zwei Jungen, die von der Brücke einen Stock oder Ast auf die Fahrbahn warfen. Durch einen Fahrstreifenwechsel konnte der Duisburger vermeiden, dass sein Auto von dem Gegenstand getroffen wird. Die Insassen des Mini kamen mit dem Schrecken davon.

Als eine Streifenwagenbesatzung zwei Jungen, auf welche die Beschreibung passte entdeckte, flüchteten sie in Richtung der Hufstraße. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Einsatzkräften einen 13- und einen 14-Jährigen, die sichtlich aus der Puste waren, zu stellen.

Die Polizisten brachten die beiden Tatverdächtigen zur Polizeiwache Hamborn und verständigten ihre Eltern. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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