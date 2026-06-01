Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Verkehrsunfall - ein Schwerverletzter

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (30. Mai, gegen 17 Uhr) kollidierten im Bereich der Gartenstraße/Paßstraße ein Auto und ein Kraftrad miteinander.

Wie es genau zum Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat 21.

Ersthelfer versorgten den schwerverletzten 50-jährigen Kraftradfahrer. Auch ein Rettungs- und Notarztwagen waren im Einsatz und die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin kam mit einem Schock davon. Ihre 51-jährige Beifahrerin verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die beiden Frauen wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Weil Betriebsstoffe aus dem Kraftrad ausliefen, streute die Feuerwehr den Bereich ab und auch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Duisburg unterstützten. Die Beamten ließen das zweirädrige Unfallfahrzeug mit Hilfe eines Abschleppunternehmens sicherstellen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Straße. Die Ermittlungen dauern an.

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