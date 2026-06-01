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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Kellerbrand - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brannte es am Sonntagmittag (31. Mai, 13:30 Uhr) in einem Keller an der Beethovenstraße. Ein Zeuge (56) bemerkte schwarzen Rauch und verständigte die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie bitte Ihre Feststellungen unter der Rufnummer 0203 2800 der Kriminalpolizei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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