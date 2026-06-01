POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Kellerbrand - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Aus bisher unbekannter Ursache brannte es am Sonntagmittag (31. Mai, 13:30 Uhr) in einem Keller an der Beethovenstraße. Ein Zeuge (56) bemerkte schwarzen Rauch und verständigte die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie bitte Ihre Feststellungen unter der Rufnummer 0203 2800 der Kriminalpolizei.
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