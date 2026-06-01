POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Kellerbrand - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (26. Mai, 17:17 Uhr) verständigte ein Zeuge die Polizei, weil es auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Beim Knevelshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen und ein grauer Opel davongefahren sei. Die Einsatzkräfte trafen das beschriebene Fahrzeug im Nahbereich an und kontrollierten den Opel mit drei Personen (18, 21 und 23). Bei dem ...

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