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Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Auseinandersetzung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. Mai, 17:17 Uhr) verständigte ein Zeuge die Polizei, weil es auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Beim Knevelshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen und ein grauer Opel davongefahren sei.

Die Einsatzkräfte trafen das beschriebene Fahrzeug im Nahbereich an und kontrollierten den Opel mit drei Personen (18, 21 und 23). Bei dem 23-Jährigen stellten die Beamten leichte Verletzungen fest. Er berichtete, dass Unbekannte mit Fäusten und einem Gegenstand - mutmaßlich einem Schlagstock - auf ihn eingeschlagen hätten. Eine weitere Zeugin berichtet, dass es ungefähr acht Personen gewesen sein sollen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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