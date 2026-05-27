Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Auseinandersetzung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. Mai, 17:17 Uhr) verständigte ein Zeuge die Polizei, weil es auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Beim Knevelshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen und ein grauer Opel davongefahren sei.

Die Einsatzkräfte trafen das beschriebene Fahrzeug im Nahbereich an und kontrollierten den Opel mit drei Personen (18, 21 und 23). Bei dem 23-Jährigen stellten die Beamten leichte Verletzungen fest. Er berichtete, dass Unbekannte mit Fäusten und einem Gegenstand - mutmaßlich einem Schlagstock - auf ihn eingeschlagen hätten. Eine weitere Zeugin berichtet, dass es ungefähr acht Personen gewesen sein sollen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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