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Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Aggressiver Mann leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen einer Körperverletzung auf der Straße Am Kamannshof verhielt sich am Donnerstagabend (28. Mai, 21:15 Uhr) ein 34-Jähriger gegenüber den alarmierten Polizeikräften aggressiv. Die Beamten fixierten den Mann unter erheblicher Gegenwehr.

Der alkoholisierte 34-Jährige wurde anschließend zur Beruhigung seines Gemütszustandes in Gewahrsam genommen. Auch während der Fahrt dorthin verhielt er sich weiterhin aggressiv, versuchte, die Einsatzkräfte zu beißen und anzuspucken, und beleidigte sie. Zudem versuchte er mehrfach, gezielt Kopfstöße in Richtung der Polizisten auszuführen, was jedoch erfolglos blieb. Einer Polizeibeamtin stieß er mehrfach gegen die Hüfte. Sie erlitt eine leichte Verletzung, blieb jedoch dienstfähig.

Ein Arzt entnahm dem Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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