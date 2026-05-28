POL-DU: Altstadt: Polizisten fassen Drogendealer am König-Heinrich-Platz

Duisburg (ots) - Ein 40-Jähriger rief am Dienstagabend (26. Mai) die Polizei, da sein E-Bike gestohlen wurde. Er berichtete den Beamten, dass er das Rad gegen 13:30 Uhr an einen Fahrradständer auf dem Salvatorweg angeschlossen habe. Als er gegen 18:30 Uhr zurückkehre, war das E-Bike samt Schloss weg. Es soll sich um ein graues Rad der Marke "Telefunken" handeln. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen ...

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