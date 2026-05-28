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Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizisten fassen Drogendealer am König-Heinrich-Platz

Duisburg (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwochabend (27. Mai, 21:10 Uhr) einen 34-Jährigen im Bereich des Parkhauses am König-Heinrich-Platz. Sie fanden bei ihm Kokain und Heroin, Konsumwerkzeug sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Einsatzkräfte stellten alle Sachen sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Der 34-jährige Afghane wird am heutigen Donnerstag (28. Mai) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.

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Polizei Duisburg
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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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