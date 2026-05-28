POL-DU: Altstadt: Polizisten fassen Drogendealer am König-Heinrich-Platz
Duisburg (ots)
Polizisten kontrollierten am Mittwochabend (27. Mai, 21:10 Uhr) einen 34-Jährigen im Bereich des Parkhauses am König-Heinrich-Platz. Sie fanden bei ihm Kokain und Heroin, Konsumwerkzeug sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Einsatzkräfte stellten alle Sachen sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Der 34-jährige Afghane wird am heutigen Donnerstag (28. Mai) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell