Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf zur Meldung - Pkw verunfallt und gerät in Brand

Rennerod (ots)

Am Freitagabend (15.05.2026) gegen 20:58 Uhr versuchte sich in der Ortslage Rennerod der Fahrer eines braunen Ford einer Verkehrskontrolle zu entziehen und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

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