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Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Schwerer Raub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trio soll in der Nacht zu Montag (1. Juni, 00:20 Uhr) einen 30-Jährigen in einer Wohnung an der Malmedyer Straße schwer verletzt, ausgeraubt und die Flucht samt Beute ergriffen haben.

Ein 34-Jähriger erhielt von Mietern des Mehrfamilienhauses an der Malmedyer Straße einen Anruf, dass im Hausflur Blut zu sehen sei. Daraufhin machte er sich auf den Weg zur Anschrift. Vor Ort angekommen beobachtete er durch ein Fenster, dass ein Mann (30) in einer der Wohnungen Hilfe benötigte und verständigte die Feuerwehr. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten. Die Feuerwehr verständigte die Polizei.

Den Polizisten gegenüber schilderte der Zeuge (34), dass es sich um drei mutmaßliche Tatverdächtige handeln könnte. Das Trio soll einen Fernseher entwendet haben und fußläufig in Richtung des gegenüberliegenden Parks geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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