PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Aufgebrochener PKW +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Aufgebrochener PKW,

Hofheim, Schmelzweg, Mittwoch, 29.07.2026, 9 Uhr bis 11 Uhr

(da)Am Mittwochvormittag haben Unbekannte in Hofheim einen PKW aufgebrochen. Der betroffene rote Hyundai i10 parkte von 9 bis 11 Uhr im Schmelzweg, als sich der oder die Täter dem Fahrzeug näherten. Hier versuchten sie laut erster Spurenauswertung zunächst, die Türen auf der Beifahrerseite aufzuhebeln. Dabei beschädigten sie das Türschloss, bis sie letztlich eine Seitenscheibe einschlugen. Schließlich entwendeten sie eine Kiste aus dem Kofferraum und suchten das Weite. Die Beute war jedoch nicht besonders groß. In der Kiste befanden sich lediglich ein Starthilfekabel und ein Verbandskasten. Der zuvor verursachte Schaden in Form von Kratzern und der eingeschlagenen Scheibe war somit weitaus höher. Sollten Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Kelkheim, Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Donnerstag, 23.07.2026 bis Mittwoch, 29.07.2026, 1.30 Uhr

(da) In der vergangenen Woche sind Unbekannte in ein Haus in Ruppertshain eingebrochen. Zwischen dem 23. und 29. Juli gelangten die Einbrecher auf das Grundstück in der Robert-Koch-Straße. Dort drückten sie die Rollläden einer Erdgeschosswohnung hoch und schlugen anschließend den Glaseinsatz der Terrassentür ein. So gelangten sie in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie nach jetzigem Ermittlungsstand lediglich eine geringe Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 67490 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell