Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Strohmiete

Hückelhoven-Kleigladbach (ots)

Eine Strohmiete an der Wassenberger Straße geriet am Samstag, 1. August, in Brand. Gegen 18 Uhr wurde das Feuer entdeckt. Die Flammen griffen auch auf en angrenzendes abgeerntetes Stoppelfeld und auf einen nebenliegenden Misthaufen über. Die hinzu gerufene Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete und ließ die bereits entstandenen Brandherde kontrolliert abbrennen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Passanten, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, angegeben, dass zu Beginn des Brandes mehrere Jugendliche gesehen worden wären, die sich mit Fahrrädern in Richtung Hückelhoven entfernt hätten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Brandstiftung. Deshalb bittet die Polizei die Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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