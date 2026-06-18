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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Handy benutzt und unter Drogeneinfluss

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er während der Fahrt auf der Autobahn 65, in Fahrtrichtung Landau, sein Mobiltelefon benutzte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten zudem feststellen, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, da dieser positiv auf Cannabis verlief. Dem 39-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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