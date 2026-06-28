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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erwischt!

Bad Frankenhausen (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit bemerkten Polizeibeamte der PI Kyffhäuser in Bad Frankenhausen in der Gebickestraße ein besonderes Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 29jährigen Führers dieser elektronischen Mobilitätshilfe stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand und zudem der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Natürlich wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer einer Blutentnahme zugeführt. Neben dem Fahrer, droht auch dem Fahrzeughalter nun ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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