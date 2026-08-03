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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrugsdelikte

Kreis Heinsberg (ots)

Kreisweit kam es am Wochenende zu mehreren Betrugsdelikten, die für die bislang unbekannten Täter mehr oder weniger lukrativ ausgingen. Ein Mann aus Dremmen erhielt eine E-Mail mit der ihm eine hohe Geldauszahlung versprochen wurde, wenn er sich durch die Eingabe einer Pin auf seinem Konto verifizieren würde. Der Heinsberger bemerkte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige. Eine Frau aus Geilenkirchen wurde durch einen unbekannten Mann kontaktiert, der viele Nachrichten mit ihr austauschte und eine Vertrautheit herstellte. Anschließend bat er um eine finanzielle Hilfe in Form von Apple Pay Karten. Nachdem die Frau der Bitte nachgekommen war und einen niedrigen dreistelligen Betrag übermittelt hatte, brach der Kontakt ab. Daraufhin erkannte die Geilenkirchenerin den Betrug und erstattete Anzeige. Ein Mann aus Erkelenz wurde angewiesen, Geld zu überweisen, um einen Liquiditätsnachweis zu erbringen, bevor ihm ein hoher Geldbetrag überwiesen werden könne. Auch er bemerkte den Betrug, bevor es zu einem wirtschaftlichen Schaden kam. Um nicht Opfer von Betrügern zu werden, rät die Polizei:

   - Vertrauen Sie keinen Personen, die sie nicht persönlich kennen 
     und die Sie um Geld bitten.
   - Ungewöhnlich hohe Gewinne oder Rendite sollten Sie immer 
     misstrauisch machen.
   - Wenn Investitionen oder Zahlungen in Kryptowährungen getätigt 
     werden sollen, werden Sie aufmerksam.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Geben Sie keine sensiblen Daten preis, wie Zugangsdaten zum 
     Online-Banking, Ausweisdaten oder ihre Anschrift.
   - Überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten.
   - Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betruges geworden zu 
     sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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