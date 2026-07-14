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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von KFZ
Volvo XC40 mit dem Kennzeichen KLE-PL120 entwendet

Goch-Hülm (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen (13. Juli 2026) einen grauen Volvo XC40 gestohlen, der auf dem Ervelensteg vor einem Wohnhaus abgestellt war. Gegen 06:15 Uhr hörte die Besitzerin des Wagens Motorgeräusche vor ihrem Haus und ging nach draußen. Sie sah, wie ein unbekannter Täter nach einem Wendevorgang mit dem Volvo an ihrem Haus vorbeifuhr. Die Frau beschreibt den Mann am Steuer als hager, etwa 1,80 bis 1,85m groß, mit kurzen, hellen Haaren. Der Unbekannte trug eine weiß-gelbliche Jacke. Er flüchtete anschließend mit dem Wagen in Richtung Gaesdoncker Straße. Der entwendete Volvo war etwa sieben Jahre alt und trug das Kennzeichen KLE-PL120. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu dem Täter geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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