Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorradfahrer weicht aus und verletzt sich leicht: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kleve-Reichswalde (ots)

Ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntag (12. Juli 2026) gegen 14:10 Uhr die Grunewald Straße in Fahrtrichtung Niederlande. Der Motorradfahrer aus Bedburg-Hau beabsichtigte zwei vorrausfahrende Fahrzeuge (Pkws) zu überholen. Nach Angaben des 44-Jährigen zog der direkt vorrausfahrende Pkw, als sich der Motorradfahrer auf gleicher Höhe befunden hatte, nach links und beabsichtigte ebenfalls das vorrausfahrende Fahrzeug zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden zog der Motorradfahrer nach links, stürzte im angrenzenden Grünstreifen und verletzte sich dabei leicht. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Kleve nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell