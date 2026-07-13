Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - E-Scooter kollidiert mit Fußgänger: 7-jähriges Kind verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Freitag (19. Juli 2026) kam es gegen 11:45 Uhr an der Hubertusstsraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Junge befuhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Hubertusstsraße entgegen der Fahrtrichtung. Zum Unfallzeitpunkt befand sich auf dem E-Scooter auch ein 7-jähriges Kind. Der Jugendliche übersah einen Fußgänger, welcher Einzelteile eines Schranks trug, und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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