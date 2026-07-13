Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall an Bahnübergang

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Emmerich (ots)

Am Freitagabend (10. Juli 2026) gegen kurz nach 19:00 Uhr war ein 74-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha-Maschine auf der Bahnhofstraße in Richtung Rees unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Reeser vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers auf Höhe des Bahnhofes, kurz vor der Einmündung zur Blücherstraße, zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 74-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. (cs)

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