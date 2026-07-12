Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Motorradfahrer nach Überholmanöver lebensgefährlich verletzt

Kleve-Wardhausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Tweestrom ist am Samstagnachmittag (11. Juli) ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Kleve lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 16:40 Uhr aus Richtung Griethausen in Fahrtrichtung Kleve unterwegs. In einer Linkskurve verlor er nach einem Überholvorgang eines Pkw die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die Schutzplanke.

Der 40-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Tweestrom zwischen der Medline-Straße und der Straße Spyckscher Baum mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei hinzugezogen. Die Benachrichtigung der Angehörigen übernahm der polizeiliche Opferschutz.

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