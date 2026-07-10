Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Unbekannter fährt geparkten Dacia an und hinterlässt falsche Telefonnummer: Polizei bittet um Hinweise (09.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein Unbekannter einen geparkten Dacia im Ortsteil Hochmössingen angefahren und im Anschluss eine falsche Telefonnummer hinterlassen.

Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr war der Dacia Dokker einer 61-jährigen Frau im Aistaiger Weg geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und hinterließ einen geöffneten Briefumschlag mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe des Dacia. Beim Versuch, den vermeintlichen Unfallverursacher anzurufen, stellte die 61-Jährige jedoch fest, dass die Rufnummer nicht vergeben ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Der Unfallverursacher oder andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich dringend unter Tel. 07423 81010 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Unfallverursacher auch bei kleineren Schäden an geparkten Fahrzeugen nicht unerlaubt vom Unfallort entfernen dürfen - auch das Hinterlassen einer Nachricht mit Namen oder Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug ist nicht ausreichend. Kann der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht unmittelbar erreicht werden, ist eine angemessene Wartezeit einzuhalten und anschließend die Polizei zu verständigen.

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