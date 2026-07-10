POL-KLE: Kleve/Emmerich- Folgemeldung zur Sperrung der Rheinbrücke: Sperrung ist wieder aufgehoben
Verkehrsdienst der Polizei machte das defekte Fahrzeug wieder flott
Kleve/Emmerich (ots)
Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Klever Polizei konnte in einer kurzfristigen Notreparatur den Lkw soweit wieder instand setzen, dass er von der Fahrbahn herunter auf einen Parkplatz am Ende der Rheinbrücke gefahren werden konnte. Die Sperrung der Rheinbrücke ist damit zunächst früher als erwartet beendet, es kann jedoch noch zu einer kurzfristigen Sperrung im Rahmen des Abschleppens des Fahrzeuges kommen, ein entsprechendes Unternehmen ist auf dem Weg. Es kann noch einige Zeit dauern, bis sich die Verkehrsstauungen in beiden Richtungen wieder aufgelöst haben. (sp)
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