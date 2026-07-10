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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/Emmerich - Verkehrssperrung
Rheinbrücke in Richtung Emmerich gesperrt
Defekter Lkw

Kleve (ots)

Aufgrund eines defekten Lkw auf der Rheinbrücke Kleve-Emmerich muss die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Emmerich gesperrt werden. Die Fahrtrichtung von Emmerich nach Kleve ist derzeit noch befahrbar. Es wird empfohlen, für die Fahrtrichtung Emmerich auf die Rheinbrücke Rees auszuweichen. Zur Dauer der Sperrung kann derzeit noch nicht gesagt werden.(sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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