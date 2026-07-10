POL-KLE: Kleve/Emmerich - Verkehrssperrung
Rheinbrücke in Richtung Emmerich gesperrt
Defekter Lkw
Kleve (ots)
Aufgrund eines defekten Lkw auf der Rheinbrücke Kleve-Emmerich muss die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Emmerich gesperrt werden. Die Fahrtrichtung von Emmerich nach Kleve ist derzeit noch befahrbar. Es wird empfohlen, für die Fahrtrichtung Emmerich auf die Rheinbrücke Rees auszuweichen. Zur Dauer der Sperrung kann derzeit noch nicht gesagt werden.(sp)
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