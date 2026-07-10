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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Roter Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (8. Juli 2026), 21:30 Uhr und Donnerstag (9. Juli 2026), 07:00 Uhr wurde an der Kuhstraße in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Der rote VW-Transporter war auf einem Parkplatz abgestellt und trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-KD870. Wie der oder die Täter den Pkw entwenden konnten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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