POL-KLE: Kleve - Roter Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf
Kleve-Materborn (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (8. Juli 2026), 21:30 Uhr und Donnerstag (9. Juli 2026), 07:00 Uhr wurde an der Kuhstraße in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Der rote VW-Transporter war auf einem Parkplatz abgestellt und trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-KD870. Wie der oder die Täter den Pkw entwenden konnten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.
Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)
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Telefon: 02821 504 1111
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