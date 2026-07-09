PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Einem unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am Samstag (7. März 2026) zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in einem Supermarkt an der Annastraße in Gel-dern, ein Portemonnaie mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einer Debitkarte entwendet zu haben. Mit der Karte hob der Täter im weiteren Verlauf bei der Filiale eines Bankinstituts am Markt in Geldern, einen niedrigen vierstelligen Bar-geldbetrag ab. Im weiteren Verlauf erwarb der Tatverdächtige zwei Sonnenbrillen sowie zwei Smartphones (Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich) und bezahl-te die Gegenstände mit der zuvor entwendeten Debitkarte. Der Tatverdächtige wur-de durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/209329

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:19

    POL-KLE: Kleve - Kollision im Gegenverkehr: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kleve-Rindern (ots) - Am Dienstag (7. Juli 2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Straße Tweestrom in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter befuhr mit einem Pkw den Tweestrom in Fahrtrichtung B220n über eine Brücke. Dort befand sich bereits eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Kleve, die mit einem Land Rover am ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:34

    POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht: Pkw im Bereich der Beifahrerseite beschädigt

    Goch (ots) - Am Mittwoch (8. Juli 2026) kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:25 Uhr am Klosterplatz in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein auf dem Parkplatz abgestellter weißer Hyundai I20 im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Halterin aus Goch ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 09:34

    POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen Pedelec und Kind: 3-Jährige verletzt sich schwer

    Kleve (ots) - Am Mittwoch (8. Juli 2026) befuhr eine 18-jährige Frau aus Kleve, gegen 17:30 Uhr, mit einem Pedelec den Radweg der Triftstraße in Fahrtrichtung Weyerstege. Zum Unfallzeitpunkt rannte ein dreijähriges Kind, welches sich hinter einer Hecke befunden hatte, auf den Radweg und es kam zur Kollision der beiden Personen. Das Mädchen zog sich schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren