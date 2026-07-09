Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Einem unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am Samstag (7. März 2026) zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in einem Supermarkt an der Annastraße in Gel-dern, ein Portemonnaie mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einer Debitkarte entwendet zu haben. Mit der Karte hob der Täter im weiteren Verlauf bei der Filiale eines Bankinstituts am Markt in Geldern, einen niedrigen vierstelligen Bar-geldbetrag ab. Im weiteren Verlauf erwarb der Tatverdächtige zwei Sonnenbrillen sowie zwei Smartphones (Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich) und bezahl-te die Gegenstände mit der zuvor entwendeten Debitkarte. Der Tatverdächtige wur-de durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/209329

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell