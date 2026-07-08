Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Eckenheim: Zwei Brände in Frankfurt

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (7. Juli 2026) brannte es auf einer Baustelle in der Innenstadt.

Gegen 13:00 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr eine Rauchentwicklung auf einer Baustelle in der Konrad-Adenauer-Straße. Vor Ort konnte ein Brand auf dem Dach des dortigen Gebäudes festgestellt und gelöscht werden. Zuvor seien dort auf dem Dach Schweißarbeiten durchgeführt worden. Durch den Rettungsdienst mussten sechs Personen aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren sechsstelligen Bereich.

In der heutigen Nacht (8. Juli 2026) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Eckenheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen seien mehrere Bewohner gegen 01:20 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung auf dem Balkon einer Wohnung im 8. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Sigmund-Freud-Straße aufmerksam geworden. Dabei habe das Wohnzimmer bereits in Vollbrand gestanden. Die Bewohner aus dem 8. Obergeschoss konnten das Gebäude selbständig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen und Balkone verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Brandursachenermittlung hat das zuständige Kriminalkommissariat übernommen.

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