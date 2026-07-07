Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707 - 0862 Frankfurt - Riedberg: Bezugnahme zu 0856 Vermisstenfahndung - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die den Medien bekannte Fahndung nach dem Lennart K. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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